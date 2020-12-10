В Яранском районе на пешеходном переходе погибла девочка

Сейчас ищут свидетелей этой аварии.

В среду вечером на 175-м километре федеральной трассы «Вятка» под колесами грузовика Scania с полуприцепом скончалась 12-летняя девочка. Около 18 часов она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулём фуры сидел 38-летний шофер, который в темноте не заметил ребенка, вышедшего на проезжую часть. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция разыскивает свидетелей аварии. Их просят позвонить по телефонам 8-83367-68420, 8-999-361-10-50 или 02.

Напомним, в Кирове два дня назад под колесами внедорожника погибла 20-летняя девушка. Сейчас женщине-водителю также грозит срок.

Фото: ГИБДД Кировской области