В Яранском районе откроются 3 медпункта

В Яранском районе начнут работу 3 новых фельдшерских пункта. Они будут открыты в деревнях Мари-Ушем и Иваново, а также в селе Уртма.

Медицинские объекты были возведены по модульной технологии в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Как отметил главврач Яранской ЦРБ Александр Чепайкин, их строительство имеет большое социальное значение. Все пункты, где откроются ФП, небольшие, однако их жители тоже нуждаются в медицинской помощи.

— В деревне Иваново проживает 217 человек, в Мари-Ушем — 110 человек, в Уртме — 145. Но, несмотря на немногочисленность населенных пунктов, их жители тоже нуждаются в медицинской помощи, – сказал Анатолий Чепайкин.

Указанные деревни стали первыми в списке строительства потому, что их действующие медпункты находятся в аварийных зданиях. Фельдшерские пункты в Уртме и Мари-Ушем уже подключены к электросети. В марте электричество будет подключено в Ивановском ФП. Также весной все объекты подключат к системе водоснабжения

Оборудование в новые медпункты уже приобретено. Вход в ФП оборудован пандусами для удобства маломобильных пациентов.

Как сообщал глава областного минздрава Андрей Черняев, в период 2021-2025 годов в регионе запланировано строительство и капремонт 307 объектов здравоохранения. В Яранском районе будет открыто 11 модульных фельдшерских пунктов.

Ранее мы писали, что в Уржумском районе готовятся к открытию 2 новых ФАПа.