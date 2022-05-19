В Яранском районе восстанавливают фундамент Огнетовского замка

В Яранском районе начались работы по реставрации Огнетовского замка. Об этом сообщает ГТРК «Вятка».

Уникальное здание построил в 1915-1927 годах талантливый крестьянин, зодчий-самоучка Семен Атеев. Дом сложен из самодельного кирпича с необычным узорным рельефом. Благодаря этому фасад дома похож на византийскую мозаику.

Исследователи насчитали в «замке» более 50 видов орнамента – и более 15 тысяч кирпичей. Идеи форм и рисунков Семен Атеев находил в природе, в наличниках деревенских домов, в церковных украшениях.

Однако жить в новом доме семье крестьянина пришлось недолго. В 1930-м году Атеевых раскулачили, имущество конфисковали, а самого строителя сослали, предположительно, в Кикнурский район. Там Семен и умер.

В советские годы в Огнетовском замке были школа, кинозал, дом культуры, концертная сцена и даже колхозная контора. В амбаре разместили магазин «Сельпо». О сохранности уникального здания никто не заботился.

В 70-е дом пыталась восстановить внучка Семена Атеева Александра Дудина. Но сил и возможностей не хватило. Сегодня Александре Гавриловне 91 год, и живет она в Ленинградской области.

Оставшись без присмотра, дом зарос кустами и деревьями, начал разрушаться. От сырости сильнее всего пострадал фундамент здания. Обрушение Огнетовского замка было вопросом нескольких лет. Однако у дома появился новый хозяин.

Прошлой осенью историческое здание купил кировский предприниматель Денис Пасынков. Покупка стала «самой безумной идеей» мужчины, как написал он сам. Сейчас Денис занимается восстановлением замка, консультируется с художниками, реставраторами, строителями.

Вложения нужны огромные. Но в этом сезоне главная задача – укрепить фундамент и предотвратить разрушение «замка». Сейчас реставраторы удаляют поврежденные фрагменты, чтобы заменить их на новые, более прочные.

Утраченные кирпичи планируется воссоздать вручную. Это позволит сохранить дух старинного здания, вокруг которого ходит множество легенд. Так, некоторые исследователи полают, что в оформлении фасада были запечатлены портреты членов семьи Семена Атеева. А лицо самого зодчего было вылеплено над окном мезонина. А на глиняных украшениях фасада изображены 9 ангелов – хранителей дома. Может, потому-то он и стоит до сих пор…

Фото: mamonino