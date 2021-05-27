В Яранском районе земельный участок благоустроили с помощью золы

Нарушение было выявлено в ходе проверки, которую провели специалисты прокуратуры.

Они установили, что бывший руководитель яранского МУП «Вулкан» дал добро на незаконную выгрузку золошлаковой смеси, оставшейся от деятельности котельных предприятия, на арендованном участке.

Выгрузка производилась в течение 9 месяцев 2019-2020 года. Для этого по указанию директора «Вулкана» использовали «КамАЗ» и погрузчик, находившиеся на балансе МУП. В результате этого предприятию был причинен ущерб в размере более 250 тысяч рублей.

По факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено уголовное дело. Ход следствия контролирует прокуратуры Яранского района.

Ранее в Котельниче завели дело на предприятие, устроившее свалку, где сжигали отходы.

Фото: прокуратура Кировской области