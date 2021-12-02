В «Ёбидоёби» прокомментировали причины закрытия филиала в Кирове

В компании доставки суши и роллов «Ёбидоёби» рассказали о причинах закрытия филиала в Кирове. И это не 6-миллионные убытки, которые якобы принесла точка в коронавирусный год.

По словам сооснователя сети Константина Зимена, точка в Кирове стабильно приносила прибыль. Причина ухода сети из города стали «управленческие проблемы».

— Владельцу было трудно одновременно управлять точками и в Казани, и в Кирове, поэтому он сделал выбор в пользу более крупного города и решил открыть вторую точку в Татарстане. Мы следуем правилу «1 франчайзи на 1 город», так что его решение освободило место в Кирове для будущего нового франчайзингового партнера, который сможет сосредоточиться на развитии в одном месте, – рассказал Константин Зимен.

Напомним, что о закрытии филиала «Ёбидоёби» в Кирове стало известно накануне. Сотрудники компании обо всем уведомлены. Последняя запись в группе кировского филиала «ВКонтакте» датирована 27 ноября.

Фото: vk.com/sushi_rolls_krv