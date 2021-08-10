В юго-западном районе Кирова появится новая спортплощадка

В Кирове началась установка новой спортплощадки. Она появится во дворе дома №5/7 на улице Маршала Конева. Помощь в ее обустройстве оказал депутат Гордумы от партии «Единая Россия» Юрий Луппов.

Решение об установке площадки было принято поле общения с местными жителями. Стоимость работ составит 1,5 миллиона рублей.

На территории площадки будут установлены спорткомплексы для занятий воркаутом и оборудована зона спокойного отдыха. В дальнейшем рядом установят скамейки и посадят деревья.

Работы уже начались. Подрядчик демонтировал старую хоккейную коробку и вывез строительный мусор. В ближайшие дни начнется установка бордюров.

В настоящее время на территории Ленинского района имеется более 700 детских и спортивных площадок.