В Юрьянском районе большая собака напала на шпица

В апреле в Юрьянском районе большая собака покусала померанского шпица. О происшествии сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

После происшествия хозяйка крупного пса не сообщила об инциденте в ветеринарное учреждение. Также женщина не доставила собаку на осмотр и прохождения карантина и не привила пса от бешенства.

Это является нарушением ветеринарного законодательства РФ. Хозяйке собаки было выдано предостережение о недопустимости подобных действий.

Ранее мы писали, что в Порошино 2 алабая напали на семью с собакой.