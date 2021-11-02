В Юрьянском районе будут судить убийцу, который приговорил знакомого лопатой

В суд передано дело об убийстве 54-летнего мужчины во время застолья. Трагедия случилась в середине минувшего лета в с. Пышки Юрьянского района. С тех пор обвиняемый был под арестом.

Следователи выяснили, что несколько селян пили алкоголь. Двое из них повздорили и решили выйти обсудить проблему на улице.

Однако там цивилизовано решить вопрос не удалось – началась драка. 38-летний мужчина нанес 54-летнему оппоненту несколько ударов. Затем он схватив штыковую лопату стукнул ею по голове сопернику.

Пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм. Убийца же оказался под арестом. Он полностью признал свою вину и сейчас ждет решения суда о своей участи.

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Фото: sdelairukami.ru