В Юрьянском районе освятят храм быстрой постройки

Освящение храма Иконы Почаевской Божией Матери в поселке Гирсово состоится в субботу, 29 мая, в 8 часов. Об этом сообщили в Вятской епархии.

Быстровозводимый храм в поселке Гирсово был построен на средства благотворителей по современным технологиям. Первая служба в нем состоялась в начале мая. В конце февраля на храме был установлен купол, после чего начались работы по оснащению церкви всем необходимым для богослужений. Настоятелем церкви является иерей Иоанн Милюшин.

Ранее храм располагался в старом деревянном здании. Ежегодно во время Великорецкого крестного хода эту церковь посещали паломники.

С расписанием крестного хода — 2021 можно ознакомиться здесь.

Старая церковь в Гирсово

Первая служба

Фото: Елена Чудиновских, panteleimon-vyatka.ru, vk.com/public204307977