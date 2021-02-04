В Юрью отправили евроконтейнеры

В начале февраля крупная партия новых контейнеров — 80 штук — была отправлена в Юрьянский район.

Как отметила заместитель гендиректора АО «Куприт» по связям с общественностью Евгения Стефан, контейнеры доставляются в первую очередь туда, где их больше всего не хватает. Такие сигналы о нехватке мусорных баков и поступили из Юрьи. Благодаря работе местных и областных властей и регионального оператора этот вопрос был решен.

Напомним, что в конце прошлого года «Куприт» закупил 3,5 тысячи контейнеров. Они будут поставлены в Киров и районы области бесплатно. Кроме Юрьянского района, новые пластиковые и металлические баки получат жители Арбажского, Нагорского, Котельничского, Зуевского, Нагорского и Слободского районов.

Ранее мы писали, что недавно назначенный заместитель гендиректора «Куприта» рассказал, чем займется на новом месте.