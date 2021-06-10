В загородных лагерях Кировской области началась первая смена

14 загородных лагерей Кировской области приняли первых воспитанников. Участниками первой смены стали 2789 детей. Об этом сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.

Всего в 2021 году в Кировской области планируется открыть 22 детских загородных лагеря. В них отдохнут более 56 тысяч детей. Как отметил врио министра спорта и молодежной политики Георгий Барминов, особое внимание в этом году уделяется безопасности детей и сотрудников, а также организации досуговых программ.

— В детских оздоровительных лагерях реализуются тематические программы, благодаря которым дети не только получают качественный отдых, но и приобретают полезные знания и умения, — сказал он.

Так, в лагере «Березка» началась тематическая смена «Назад в будущее». Каждый день ее участники будут погружаться в историю науки и технологий. В «Строителе» открылась смена «Мир наизнанку». Здесь ребята смогут познакомиться с культурой других стран. В лагере «Орленок» первая смена будет посвящена играм: мобильным, настольным, компьютерным и другим. А в лагере «Белочка» ребята примут участие в научно-исследовательской смене и станут начинающими учеными.

По словам исполняющей обязанности директора центра «Вятские каникулы» Алевтины Поляховой, разные форматы досуга дадут возможность детям ярко и интересно провести летние каникулы.

Ранее мы писали, что в этом году в детских лагерях отдохнет в 7 раз больше детей, чем в прошлом.