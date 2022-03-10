В заочном конкурсе «Гринландии» появилась новая номинация «Своих Россия не бросает!». Она была введена в связи с событиями последних двух недель.

Свое название номинация получила по песне «Своих Россия не бросает». Композиция была посвящена Крымской весне. В 2014 году организатор фестиваля депутат Госдумы Олег Валенчук исполнил ее вместе с гостем «Гринландии» Иосифом Кобзоном.

Сегодня идея, положенная в основу песни, стала как нельзя более актуальной.

В номинации «Своих Россия не бросает!» смогут принять участие авторы и коллективы с песнями и стихами, посвященными подвигу народов нашей страны. Номинацию (эту или другие) следует указать в заявке.

Стоит отметить, что в связи с введением новой номинации и большим количеством заявок срок приема произведений на заочный песенно-поэтический конкурс «А я живу в России!» продлен до 30 апреля.

Ранее мы писали, что в 2022 году «Гринландию» планируется провести в заочном формате.