В Кировской области на территории войсковой части построят храм

Он будет возведён рядом с сосновой рощей около штаба на территории войсковой части Юрьянского ракетного соединения.

Накануне на месте строительства каменного храма освятили крест. Также был совершен молебен Архистратигу Михаилу — святому, в честь которого он будет воздвигнут. Архистратиг (архангел Михаил) — покровитель воинов, защитник всех православных христиан.

Возглавил богослужение митрополит Вятский и Слободской Марк. Мужской Архиерейский хор под регентством Юлии Скопиной исполнил песнопения. Также в мероприятии приняли участие военнослужащие войсковой части и жители ЗАТО Первомайский.

— На протяжении многих десятилетий на территории нашего городка отсутствовало то место духовного окормления граждан военнослужащих, которое должно быть в любом поселении. Я прошел службу во многих гарнизонах – от Черного моря до Британских морей, командовал и самым восточным полком в Иркутском соединении Бурятского округа и здесь недалеко, в Йошкар-Оле, и не будут приукрашиванием события или явления, которые произошли в моей жизни. Был случай с пусковыми установками в Йошкар-Олинском соединении: не запускается пусковая никак, но вот пришел отец Георгий (до сих пор он окормляет данное Йошкар-Олинское соединение), батюшка святой водой окропил пусковую установку, и она запустилась. Поэтому все должны понимать важность этого момента, это не красные слова: человек без веры – пустой человек.Твердо уверен в том, что с Божией помощью общими усилиями нам удастся продолжить начатое дело по установлению храма, — сказал на открытии мероприятия командир 8-й Мелитопольской Краснознаменной ракетной дивизии полковник Владимир Кушниренко.

Фото и видео: пресс-служба Вятской Епархии