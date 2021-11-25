В зимний сезон в Кирове зальют 4 уличных катка

В ближайшее время в Кирове появятся четыре уличных катка.

Впервые территория для массового катания откроется в Кочуровском парке. Начальная цена аукциона на проведение работ — 550 тыс. руб. Заявки на участие принимаются до 29 ноября. Победитель должен будет не только залить каток, но и до конца сезона поддерживать его в надлежащем состоянии.

Кроме того, катки оборудуют в парке Нововятского лесоперерабатывающего комбината (на заливку и обслуживание предусмотрено более 630 тыс. руб.), парке им.Гагарина за филармонией (здесь же появится прокат коньков) и на стадионе в микрорайоне Коминтерновский (на оба планируется потратить более 1,5 млн руб.).

Ранее мы рассказывали об открытии катка в Слободском.

Фото admkirov.ru