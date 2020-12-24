В Зуевке произошло двойное убийство

Тела погибших нашли 24 декабря.

По данным следствия, двойное убийство произошло по пьяному делу. 29-летний зуевчанин устроил застолье с друзьями. После распития алкоголя произошла ссора, и гость схватился за нож. Он несколько раз ударил собутыльников в шею и в живот.

От полученных ран мужчины скончались. Чтобы скрыть следы преступления, зуевчанин поджег дом, а затем сбежал. Но недалеко – вскоре его задержали полицейские.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось в ходе следственных действий, ранее мужчина уже был судим. Сейчас следователи устанавливают причины конфликта, закончившегося убийством.

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