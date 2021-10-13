Вынесен приговор по делу о гибели трех рабочих в рухнувшем магазине в Зуевке

Следственный комитет вынес приговор по делу о гибели трех рабочих в обрушившемся здании магазина в Зуевке. Обвиняемыми по делу проходили предприниматель, ведущий строительство, и бригадир.

Трагедия в Зуевке произошла 5 июля 2020 года. Во время строительства одноэтажного здания магазина обрушились потолочные перекрытия. Под завалами погибли 3 рабочих. Еще один получил тяжелые травмы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ. В ходе следствия было установлено, что индивидуальный предприниматель начал стройку, не получив полного пакета проектной документации. В результате он и начальник строительно-монтажной бригады отошли от проекта и нарушили правила безопасности. Из-за этого и случилось ЧП.

Ни предприниматель, ни бригадир не признали свою вину в случившемся. Тем не менее суд счел обвинения обоснованными. По приговору каждый из виновных был приговорен к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.