В Зуевке завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В Зуевке подходит к концу строительство дома для переселения граждан из аварийного жилья. Ход работ проконтролировал председатель правительства Кировской области Александр Чурин во время рабочей поездки в Зуевский район.

В доме для переселенцев будет 3 этажа и 25 квартир. В них переедут 49 человек. Стоимость строительства составила 44,4 миллиона рублей. Большая часть этой суммы – 36,3 миллиона – была выделена из Фонда ЖКХ.

Работы ведутся в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». В настоящее время завершено строительство «коробки» здания и начаты фасадные работы и внутренняя отделка помещений. Дом планируют сдать к концу 2021 года.

— Строительство идет в соответствии с утвержденным проектом. Однако работы еще много. Квартиры должны быть сданы в чистовой отделке, а территория вокруг дома благоустроена. Также необходимо запланировать ремонт улицы Ленина и заложить для этого средства в бюджете на будущий год, — сказал Александр Чурин.

Напомним, что в настоящее время в Кировской области идет расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Как неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Васильев, регион готов завершить программу 2019 – 2025 годов раньше срока и принять участие в следующем этапе.

В 2021 году для переселения граждан из аварийного жилья в Кировской области планируется построить 7 домов. В них смогут переехать 1200 человек.