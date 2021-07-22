В Зуевском районе инвестор возродит инфраструктуру бывшего колхоза

По поручению губернатора Игоря Васильева в регионе идёт работа по поиску инвесторов для введения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

Так, сегодня министр сельского хозяйства области Алексей Котлячков подписал с частным инвестором соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает передачу земель бывшего колхоза «Хмелёвский» (Зуевский район) в аренду на 10 лет.

На площади в 2700 га будут выращивать вятскую рожь. В ходе реализации инвестпроекта планируется создать не менее десяти новых рабочих мест, воссоздать обслуживающую инфраструктуру, а также увеличить налоговые поступления в местный и региональный бюджеты.

Кроме того, проект призван укрепить позиции торговой марки «Вятская рожь» на российском сельскохозяйственном рынке.

В дальнейших планах инвестора — возведение зерносушильного комплекса и мукомольного комбината.

Фото old.agro-ul.ru