В Зуевском районе открылась мастерская, где шьют балаклавы, варежки и баффы

Семейная пара смогла открыть своё дело благодаря социальному контракту.

Глава региона Игорь Васильев с командой сегодня работает в Зуевском районе. В плотном графике он нашёл время посетить семью Алексея и Зинаиды Широбоковых. Вместе с главой региона в гости к инициативной семейной паре отправилась и министр соцразвития области Ольга Шулятьева.

Алексей и Зинаида в начале сентября воспользовались правом на социальный контракт. Они получили от государства 250 тысяч рублей. Эти деньги потратили на открытие небольшой швейной мастерской по производству спортивной одежды.

Пара пропагандирует здоровый образ жизни, развивает туризм в Зуевском районе. Супруги занимаются зимними видами спорта и в прошлом году сшили для себя и близких балаклавы, чтобы было комфортно на улице. В результате об изделиях узнали и жители других районов. У пары стали просить сшить подобную одежду на продажу. Так и родилась идея открыть своё дело.

Мастерскую пока расположили в одной из комнат в квартире. Оснастили её всем необходимым оборудованием. Сейчас у семьи есть заказы на балаклавы, варежки и баффы.

— Очень рад, что и у вас сейчас есть любимое дело, открывшееся с помощью государственной поддержки. Желаю вам успехов в делах, – отметил Игорь Васильев.

На сегодняшний день с жителями региона заключено почти 800 социальных контрактов. Благодаря этому в нашем регионе открываются новые салоны красоты, автосервисы, кондитерские, пекарни, фотостудии, швейные мастерские, мастерские по ремонту обуви и другие объекты.

Как рассказала министр соцразвития региона Ольга Шулятьева, если раньше заключить соцконтракт на индивидуальную предпринимательскую деятельность и ведение личного подсобного хозяйства можно было только неработающим гражданам, то сейчас такое право появилось и у работающих. Кроме того, по окончании действующего соцконтракта у человека появляется возможность сразу заключить новый социальный контракт.