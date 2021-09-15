В Зуевском районе отремонтируют 7 километров дорог

До конца 2021 года в Зуевском районе будет отремонтировано 7 километров дорожной сети. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки в район председателя правительства Александра Чурина.

Почти 20 лет ремонтом дорог в Зуевском районе занимается ООО «Зуевская механизированная колонна», имеющая на балансе свой асфальтобетонный завод. Как рассказала его руководитель Сильва Анисимова, предприятие обслуживает 108 километров региональных трасс, 272 – дорог местного значения и 20 – зуевских.

В 2021 году на заводе Зуевской колонны было произведено 22 тысячи тонн асфальта. На производстве трудятся 54 человека, а в автопарке предприятия – 50 единиц техники: землеройная, асфальтный комплекс, все виды катков, тротуарные и земляные машины. В этом году в рамках проекта БКД рабочие предприятия проводят ремонт дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки — граница Удмуртской Республики.

В общей сложности до конца года Зуевская автоколонна приведет в нормативное состояние 8,4 километра дорог, и 7 из них – в Зуевском районе. На сегодня работы завершены на участках общей протяженностью более 5 километров.

Также в 2021 году в Зуевском районе было отремонтировано 1,6 километра дорог на средства областной субсидии. В настоящее время продолжается капитальный ремонт двух сельских дорог: Зуевка – Октябрьский – Городище и Косино – Соколовка – Суна – Мусихи. Первую планируют сдать к концу 2021 года, вторую – в 2022-м.

По словам Александра Чурина, профессиональные и опытные подрядчики играют огромную роль в дорожной отрасли. Ведь именно от них зависит качество дорог.