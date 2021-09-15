В Зуевском районе планируется открыть новые ФАПы

Информация об этом прозвучала на встрече губернатора с жителями муниципалитета.

Сегодня, 15 сентября, глава региона Игорь Васильев и председатель регионального правительства Александр Чурин работают в Зуевском районе. В повестке дня посещение предприятий, учреждений социальной сферы, культуры, образования. Также гости провели встречу с жителями муниципалитета.

Люди обратились к губернатору сразу с несколькими важными вопросами. В числе которых ремонт дорог. Игорь Васильев напомнил, что в последние годы этому вопросу уделяется большое внимание. Идёт ремонт полотна, меняется асфальт, строятся новые магистрали.

— В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» выделено 350 млн рублей на капремонт дорог и разработку проектной документации. Из них 170 млн рублей направлены на капитальный ремонт дороги Зуевка – Октябрьский – Городище в Зуевском районе. Также в рамках подпрограммы в Зуевском районе ведется капремонт и сельской дороги. Работа продолжится и в следующем году, — подчеркнул Игорь Васильев.

Он же ответил на вопрос по улучшению медицинского обслуживания населения. Сейчас в регионе функционирует программа модернизации первичного звена здравоохранения. Затронула она и Зуевский район. В ближайшее время планируется строительство ФАПов в селе Хмелевка и посёлке Чепецкий.

В 2022 году новые ФАПы возможно получат жители деревни Городище, села Суна, станции Ардаши. Кроме того в планах капитальный ремонт ФАПов сёл Рябово и Коса. Жители спросили и про ремонт поликлиники в самой Зуевке. Губернатор поручил министерству здравоохранения проработать этот вопрос.

— Идёт большая работа по оснащению медицинских учреждений оборудованием. Больница Зуевки его получает. Также в больницу недавно поступили четыре новых автомобиля. Это повысит качество оказания помощи. Кроме того, со следующего года планируется расширить проект по лекарственному возмещению на все районы Кировской области. То есть каждый человек с заболеванием сердца сможет получить лекарства со скидкой в 50%, — отметил Игорь Васильев.

Обсудили на встрече ремонт школ. Напомним, губернатор является председателем комиссии Госсовета по образованию. И именно он продвигал идею необходимости проведения капитального ремонта существующих школ. Эта идея поддержана. На сегодняшний день есть соответствующие поручения президента Владимира Путина.