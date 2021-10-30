В Зуевском районе уничтожат кур в радиусе 10 км от очага птичьего гриппа

В Зуевском районе уничтожат птиц в радиусе 10 километров от очага птичьего гриппа ООО «Зуевское любимое». Постановление об этом опубликовано на сайте областного правительства.

Напомним, что о массовой гибели кур стало известно 28 октября. Анализ показал, что птицы погибли от высокопатогенного штамма птичьего гриппа. В тот же день все подъезды к фабрике перекрыли шлагбаумами с надписью «Карантин».

29 октября в Зуевском районе был введен режим ЧС регионального характера. Угрожаемая зона расположена в радиусе 10 километров от фабрики, где обнаружили заболевание. В нее попали 19 населенных пунктов: деревни Бяки, Зуи, Микрюки и другие.

На этих территориях будут изъяты и уничтожены птицы и продукты птицеводства. Работы по изъятию проведут специалисты управления ветеринарии.

Кировчанам рекомендуют строго соблюдать меры профилактики при употреблении в пищу продуктов птицеводства. Яйца и мясо птицы должны подвергаться обязательной термической обработке.

Отметим, что птичий грипп, или чума птиц — заболевание с высокой летальностью. У людей болезнь сопровождается высокой температурой, диареей, рвотой, кровотечениями из носа и десен, болями в груди, пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, отеком легких.