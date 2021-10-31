В Зуевском районе сожгли более 27 тысяч кур и уток из-за эпидемии гриппа

В межрегиональном Управлении Россельхознадзора рассказали о мерах по предотвращению распространения птичьего гриппа в Зуевском районе.

Ранее мы сообщали, что в Зуевском районе указом губернатора №160 введен карантин после падежа кур из-за птичьего гриппа на птицефабрике ООО «Зуевское любимое». Лаборатория во Владимире подтвердила наличие подтипа вируса Н5N1.

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю утверждён план по ликвидации эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц и по профилактике его распространения. 29 октября издано распоряжение регионального правительства № 207 об организации и проведении изъятия птицы и продуктов птицеводства из хозяйств и продажи.

В частности, куры в количестве 422015 голов, 110298 яйцо, 3586,08 кг мяса – в эпизоотическом очаге, 854 головы в 82 личных подсобных хозяйствах – в угрожаемой десятикилометровой зоне, о чем мы сообщали ранее.

Вчера в 23 личных подсобных хозяйствах уничтожено 290 птиц, включая кур, голубей и уток, сегодня сожжено 27290 трупов пернатых, изъятых в Зуевке, Сезенево и д. Зуи. Охотники отстреливают дикую птицу для исследования на наличие вируса гриппа.

Управление держит данную ситуацию под контролем и принимает необходимые меры в рамках установленной компетенции. Его руководители сегодня прибыли на птицефабрику, ставшую очагом заражения.

Как известно, вирус птичьего гриппа может быть опасен и для людей: в этом году зарегистрированы случаи передачи инфекции человеку.