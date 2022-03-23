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В Зуевском районе выявлены нарушения при эксплуатации понтонного моста

Вадим Шабалин Новости, Общество

Кировская транспортная прокуратура выявила нарушения закона при эксплуатации понтонного моста через р.Чепцу на автодороге Зуевка — Яговкинцы.

Было установлено, что на мосту отсутствуют спасательные круги, сам он не поставлен на учёт, не проведены классификация и освидетельствование. 

Представление об устранении нарушений, внесённое главе администрации Зуевского района, осталось без надлежащего реагирования.

С учётом того, что эксплуатация моста при таких условиях создает угрозу безопасности граждан, кировский транспортный прокурор обратился в Зуевский районный суд с иском с требованием устранить нарушения законодательства.

Решением суда требования удовлетворены в полном объёме.

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Вадим Шабалин