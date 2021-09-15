В Зуевской ЦРБ началось переоснащение лечебно-диагностической службы, а штат больницы пополнили 5 молодых специалистов. Изменения в ЦРБ продемонстрировали губернатору Игорю Васильеву, прибывшему в район с рабочей поездкой.

В 2021 году в рамках программы модернизации в Зуевскую ЦРБ поступила 21 единица оборудования. Среди новинок – электрокардиографы и дефибрилляторы, предназначенные для оснащения ФАПов. В отделении функциональной диагностики появилась современная эндоскопическая система и УЗИ-аппарат экспертного класса. А буквально на днях в больницу прибыли 3 новых санитарных автомобиля, также полученные по программе модернизации в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ.

– Президент России Владимир Путин поставил задачу качественных изменений в первичном звене здравоохранения. В центре внимания доступность медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов,- сказал губернатор Игорь Васильев.

По словам главврача ЦРБ Ольги Овечкиной, до 2025 года автопарк больницы пополнится еще на 8 единиц транспорта. Также через 4 года в ЦРБ планируется заменить старый рентген-аппарат и установить новый томограф. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будет проведен капремонт поликлиники.

Пополняется больница и молодыми специалистами. Так, в этом году на работу в Зуевскую ЦРБ пришли 5 новых врачей: 3 терапевта, акушер-гинеколог и стоматолог. Среди них – участковый терапевт Ульяна Чиркова. Она начала работать этим летом после окончания кировского медуниверситета, где училась по целевому договору.

– Все 6 лет учебы я проходила практику на базе районной больницы, поэтому коллектив и местные жители мне хорошо знакомы. Быстро включиться в работу помогли помощь врачей-наставников и хорошие условия труда, — говорит врач.

В настоящее время в медуниверситете обучаются еще 20 «целевиков» от Зуевской ЦРБ, среди которых хирург, рентгенолог, невролог и еще один стоматолог. Все они в ближайшие годы тоже придут работать в больницу. Также в Зуевке была открыта группа по подготовке медсестер.

Ранее мы писали, что в Зуевском районе запланировано открытие новых ФАПов.