Вадим Федотов: «Наша мечта сбылась дважды!»

В прошлом году кировский гонщик впервые в истории стал чемпионом России по ралли-рейдам. В 2021-м Вадим Федотов и его штурман Александр Куприянов повторили свой успех и снова выиграли чемпионат страны в классе мотовездеходов (Т3). К чему обязывает столь высокое звание?

Самый боевой сезон

Автопорталы пишут: экипажу Федотов/Куприянов ни разу в сезоне не удалось финишировать первыми. Но стабильное выступление на всех пяти этапах чемпионата принесло им победу.

— Все так и было, — улыбается Вадим. – Если в том году мы неслись сломя голову и победили, в общем-то, чудом, то к новому сезону подошли подготовленными, как опытные волки, и играли тактически.

Этот сезон стал самым боевым для нас. Все началось в феврале в Питере на «Игора Драйв». Это была зимняя гонка, шипованные колеса, снег, заносы, мороз… После нее – «Золото Кагана» в Астрахани. Пески, жара, разбитые дороги – настоящий мини-Дакар. Ты едешь, терпишь, преодолеваешь трехэтажные барханы, поднимаешься, спускаешься, в любой момент можешь перевернуться. Там мы стали вторыми. Потом Ульяновск – дожди и чернозем. Такой чернозем-чернозем, чернее черного. Прямо мы не ехали ни метра. Постоянно шел дождь, дворники не выключались, на машину налипало столько грязи, что ее буквально прижимало к земле… И баха «Сталинград».

Заключительный этап чемпионата проходил в Ростове, в станице Вешенской, на родине писателя Михаила Шолохова. Там все и должно было решиться.

— Можно смело сказать, что гоночной трассы не было – сплошная полоса выживания. Мы проехали по настоящим песчаным дюнам, по хвойному лесу с узкими извилистыми дорожками, пересекли несколько бродов. По всему маршруту изменялся скоростной режим, это были гонки на невероятной скорости, и на большей части спецучастков приходилось полагаться только на дорожную карту и собственный опыт. Вадим Федотов о бахе «Тихий Дон» в Ростовской области.

— Эта гонка была действительной финальной – организаторы подготовили все просто идеально. Все дни были равнозначными – любой мог выиграть и мог проиграть. Все решала тактика.

У нас был хороший запас времени, важно было не потерять его. Мы со штурманом полночи рисовали тактику, высчитывали среднюю скорость. В последний день ехали небыстро, и конкуренты приблизились к нам, но потом начали нервничать и подотстали, еще увеличив разрыв. На финише мы четко понимали, что победа наша, и нас поздравляли не только друзья, но и соперники.

«Придется выигрывать ещё раз»

— Есть мнение, что когда выигрываешь в первый раз, это случайность. Не буду скрывать – после прошлогодней победы я долго не мог поверить в свой новый статус. Результат этого года показывает – всё неслучайно. Теперь я как бы попал в список истинных чемпионов, — говорит гонщик. – Но это еще и сложно, потому что звание действующего чемпиона немного давит. Теперь придется третий раз подряд выигрывать и входить в историю.

Что будет в следующем сезоне, пока непонятно. Хочется сказать, что все-таки поедем за границу, сможем больше внимания уделить европейским соревнованиям. Может быть, поедем Кубок России.

В новый сезон – на новой машине

В 2021 год экипаж Федотова / Куприянова «въехал» на новой машине. Баг, сделанный на базе канадского мотовездехода BRP Can-Am Maverick X3, готовили целый год. В прошлом сезоне испытывать не решились – слишком большой риск, что машина подведет.

— Зато вдвойне примечательно, что мы единственные в истории РФ, кто собрал машину и выиграл чемпионат России. Обычно в первом сезоне победить не удается, — говорит гонщик.

По словам Вадима, у каждой машины есть свой ресурс. И когда проезжаешь по 300 километров в день по бездорожью, он заканчивается, и авто приходится менять. Новый баг – супермощная техника, которую при определенной доработке можно превратить в настоящий болид. Что и было сделано.

— Часть элементов мы оставили, а часть докручивали сами. Например, задний диффузор, в котором стоит вентилятор охлаждения, у нас от стиральной машины. Можно было заказать его на заводе, но, во-первых, в Кирове такие не делают, а во-вторых, выйдет намного дороже.

А что насчет ралли в Кирове?

Наверное, многие зададут вопрос – можно ли провести автогонки всероссийского уровня в Кирове? На этот вопрос Вадим отвечает: да, это возможно. Но есть ряд «но».

— Понимаете, гонка – это когда ты стартуешь в Кирове, а финишируешь, допустим, в Советске, и до Советска ни разу не выезжаешь на асфальт. И здесь возникают вопросы в отношениях с собственниками земель, охотоведами, сельхозпроизводителями, ГИБДД…

Даже в Татарстане (славится особым вниманием к водителям – М.Ч.), ГИБДД нам дает зеленый коридор. В Ульяновске, если авария или пробка, гаишники включают мигалки и провожают спортсменов до места. А в Кирове к этому относятся как к проблеме… Чтобы проводить такие мероприятия, нужно понимание всех служб.

Поэтому пока что у нас проходит только ралли «Вятка» — очень динамичная, зрелищная, хоть и короткая гонка. Кстати, в этом году мы планируем принять в ней участие. Хотим поехать нулевым экипажем просто для массовки, для поддержки автоспорта в Кирове.

«Гонщик? Садись за стол!»

Впрочем, обычные жители всегда рады гонщикам независимо от геолокации и согласований. И всегда готовы помочь – в прямом смысле отдать последнее, говорит Вадим Федотов.

— Отдельно взятый человек всегда готов прийти на помощь, и неважно, где мы находимся – в Москве, Ульяновске, Астрахани, Ростове или Волгограде…

Вот в Астрахани у нас машина сломалась. Ты видишь какой-то домик, идешь по пустыне пешком километров семь в +38. Приходишь – а там стоит мазанка из глины и веток, что стена, что крыша – все одно. Заходишь внутрь, там такой же мазаный пол, одно окно, две кровати. Пастухи живут, баранов гоняют. Заходим, говорим: сломались вот. Он такой: ааа, гонщик, садись за стол! И последнюю буханку хлеба достает, воду из колодца приносит – умывайтесь, пейте, ешьте, отдыхайте. А еду им компания привозит раз в неделю, и мы понимаем, что если съедим это хлеб, он не сходит через дорогу и не купит еще.

В качестве небольшого жеста благодарности в прошлом году Вадим и его штурман сделали копии своего чемпионского кубка и отправили людям, которые помогли им.

— Для них это была незначительная услуга, а для нас важно. Спасибо им за вклад в нашу победу! – говорит спортсмен.

Есть, конечно, и бизнес-история. На время гонок в ту же Астрахань приезжают почти 500 человек. Гостиницы, кафе, столовые – все это на какое-то время начинает вращаться вокруг гонки. Стороннему бизнесу это приносит определенную прибыль, хоть он автоспорт и не поддерживает.

О ритуалах и традициях

Есть верить западным СМИ, то многие гонщики дают своим болидам имена, а перед стартом отдают дань забавным, но успокаивающим ритуалам – мол, так победим. Но Вадим утверждает, что к их экипажу это не относится.

— Амулетов у нас нет. Гонки – это не фестиваль, а спорт, тяжелая работа, где не до суеверий.

Что касается традиций, то лично я до финиша не завтракаю, потому что своего повара у нас нет. Утром проснулся и ничего не ем, чтобы не рисковать, если продукты в кафе попадутся испорченные. Был случай, когда КамАЗ-мастер угостил кониной, и гонку мы проиграли.

Мой штурман, напротив, ест под завязку, потому что его постоянно качает. Открою вам секрет: если укачивает, надо плотно покушать. Многие думают наоборот, но это ошибочное мнение. Все механики и штурманы, кто не на руле, буквально забивают себя едой. Помогает, проверено на практике.

Про «шашечки» и дрифтеров

Опроверг кировский пилот и еще один слух: о том, что гонщик – он везде гонщик. По словам Вадима, на городских дорогах спортсмены ведут себя более чем вежливо.

— Ни один человек, который занимается автоспортом, не будет устраивать гонки в городе. Игра в «шашечки», «пятаки» – ты уже знаешь цену всему этому, и тебе не нужно самоутверждаться в городе.

Я не понимаю людей, которые лихачат в Москве, потому что там много автоспортивных полигонов. Но кировских ребят я прекрасно понимаю, потому что когда тебе 18 и ты только окончил автошколу, хочется показать себя. Они заложники возраста. Все ругают их, но у нас нет выделенного места, где они могут крутить свои «пятаки».

В недалеком прошлом дрифтеры собирались на заброшенном ганинском аэродроме, вспоминает Вадим. Но сейчас он застроен, и «гонять» молодежи негде.

— Дрифт на парковках – это незаконно, но им просто некуда деваться. Давайте создадим автополигон или хотя бы узаконим ледовую трассу на Вятке. Мы уже не раз предлагали сделать это.

«Мы готовы сотрудничать с кировскими вузами»

Работать надо не только с юными гонщиками, но и с механиками, уверен Вадим. Кировский чемпион готов к взаимодействию с техническими вузами нашего города. Сотрудничество будет взаимовыгодным.

— Наш «политех» мощную компьютерную базу, позволяющую заниматься моделированием. В наших кванториумах не клей, отвертки и гайки, а 3D-принтеры и роботы. А самое главное: сегодняшние школьники и студенты – молодое поколение со светлыми идеями. И мы понимаем, что многого не знаем из того, что они могли бы нам предложить.

Мы готовы на разные формы сотрудничества: лекции, совместные поездки…Благодаря этому студенты смогут увидеть воплощение своей идеи на практике и получить обратную связь. А мы получим идеи для новых побед…

— Да, это хорошая идея, мы готовы взаимодействовать и поддерживать подобные начинания. Университет открыт для таких идей, мы будем рады сотрудничеству. Валентин Пугач, ректор ВятГУ

И самый важный момент – ребята-механики, которые приезжают из районов, видят свою карьеру в автосервисе Кирова или в родном поселке. А мы можем показать им, что их специальность востребована и за пределами области и позволяет широко свои знания применять… Это история о том, что если вы о чем-то мечтаете, надо идти к своей мечте, и она обязательно сбудется. У нас она сбылась дважды.

А также…

Про ковид-делегатов

Сказать, что ковидные ограничения были критичными, нельзя. Поначалу из-за волн коронавируса постоянно меняли график соревнований. В итоге между 4-м и 5-м этапом оказалось всего 3,5 недели и был огромный вопрос по финалу: состоится ли он вообще, потому что такую гонку невозможно подготовить за месяц. Это был напряженный момент, но в итоге все решилось.

Сертификаты вакцинации начали требовать еще в феврале, с этим строго. Если прививка не сделана, за 72 часа до прибытия сдавали ПЦР-тест, и на месте брали еще один. Это в правилах прописано.

Еще момент – раньше я мог просто так прийти в штаб гонки, поговорить, узнать результаты. Сейчас нет. У команды должен быть ковид-делегат – один представитель, который контактирует со штабом.