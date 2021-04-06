Вадим Казаченко так и не расплатился с кировчанами за отмененный концерт

Известный артист не вернул деньги компании «Гуманитарные технологии», поэтому суды могут продолжиться.

Судебная тяжба с Казаченко началась в марте прошлого года. Тогда исполнитель отказался выступать в Кирове, хотя концерт уже был широко анонсирован, а гонорар – почти 600 тысяч рублей – выплачен заранее. Отказавшись от выступления, деньги Казаченко тем не менее не вернул.

В начале марта-2021 суд вынес решение взыскать с артиста сумму гонорара и судебные издержки. Решение вступило в законную силу, о чем сообщил в соцсетях кировский шоумен Руслан Мамедов.

Но, похоже, Вадим Казаченко решил проигнорировать и это требование. 5 апреля закончился срок, в течение которого артист мог добровольно перечислить указанную сумму на счета кировской компании. Но так и не сделал этого. И теперь сумма может вырасти.

— В случае неисполнения Вами решения Арбитражного суда от 17.09.2020 по делу № А-284477/2020 в указанный срок мы вынуждены будем обратиться в суд за индексацией присужденных денежных сумм, взысканием с Вас процентов за неисполнение решения суда, с возложением на Вас понесенных нами судебных расходов. Также оставляем за собой право использования иных способов и средств с цель понуждения Вас к исполнению указанного судебного акта, — говорится в письме, направленном Казаченко. Его опубликовал на своей странице «ВКонтакте» Руслан Мамедов.

Фото: vk.com/ruslanshow43