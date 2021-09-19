Вадим Ральников: «Кировская областная клиническая больница – крупнейшее медучреждение в регионе с оснащением мирового уровня»

Сфера здравоохранения – приоритетная задача демографической политики региона.

Как отметил губернатор Кировской области: «За последние пять лет мы качественно изменили облик регионального здравоохранения: в медицинских организациях проводятся масштабные ремонты, закупается современное оборудование, это позволяет внедрять новые методы лечения и диагностики, делает медицинскую помощь для жителей области качественнее и доступнее». Сердцем здравоохранения области можно назвать Кировскую областную клиническую больницу.

Областная клиническая больница – крупнейшее медучреждение в регионе.

Сегодня Кировская областная клиническая больница – это мощный арсенал современного диагностического и лечебного оборудования, это огромный коллектив квалифицированных кадров, крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение региона.

Так, на базе областной клинической больницы действует клинико-диагностическая лаборатория мирового уровня. Она обеспечивает доступность к высокоточным клиническим исследованиям жителей Кировской области и других регионов РФ. Клинико-диагностическая лаборатория областной больницы является одной из крупнейших в стране и не имеет аналогов в ПФО. Технологии, использующиеся здесь, являются инновационными: они радикально уменьшают затраты на исследования и увеличивают их точность. Лаборатория осуществляет более 1 тысячи видов лабораторных исследований. Ее мощность составляет около 10 млн тестов в год, а ежедневный объем производимых тестов – 27 тысяч.

Мощность больницы – как мощность завода

Ежегодно на 865 койках получают лечение более 23 тысяч пациентов со всей области, в 18 операционных выполняется около 18 тысяч операций, из них 3500 высокотехнологичных. В учреждении оказывается специализированная высококвалифицированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь практически по всем направлениям лечения и реабилитации организма. Вадиму Ральникову, Главному врачу Кировской областной клинической больницы удалось собрать действительно непревзойденную команду специалистов, где каждый профессионал своего дела. Здесь трудятся порядка 1500 специалистов, организация труда которых налажена главным врачом.

Благодаря постоянному обучению, освоению инновационных технологий, врачам ежедневно удается спасать жизни множества пациентов области. Конечно, это было бы сделать намного сложнее без национального проекта «Здравоохранение» и финансовой поддержке областного бюджета.

Спасая жизни

Так, например, отделение реанимации и интенсивной терапии Кировской областной клинической больницы для терапевтических больных ведет свою историю с 1991 года. На сегодняшний день отделение находится в полностью обновленном корпусе, оснащено новым и современным оборудованием.

30 лет врачи третьей реанимации и интенсивной терапии областной больницы спасают жизни пациентов. В этом году отделение вернулась в здание, где располагалась в момент своего создания.

Для этого в корпусе проведен капитальный ремонт помещений, установлено современное оборудование, которое на сегодняшний день соответствует ведущим клиникам страны: аппараты ИВЛ экспертного класса, следящая аппаратура, ультразвуковое, рентгенологическое, эндоскопическое оборудование, аппараты для экстракорпоральной детоксикации. Здесь используются специализированные функциональные кровати и новейшие реанимационные консоли. Такое оснащение позволяет врачам проводить интенсивную терапию критических состояний на самом высоком уровне, а в случае необходимости в течение считанных секунд начать реанимационные мероприятия.

Главный врач Вадим Ральников отметил:

– Мы сделали все, чтобы пациенты проходили лечение в максимально комфортных условиях. Оснащение современным высокотехнологичным оборудованием позволило расширить спектр медицинской помощи пациентам Кировской области. Таких результатов удалось достичь лишь потому, что мы работаем в команде, где каждый на своем месте и каждый необходим.

В 5 раз возросло количество операций на сердце

Кардиохирургическое отделение Кировской областной клинической больницы оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам с ишемической болезнью сердца, приобретенными и врожденными пороками, новообразованиями сердца, инфекционным эндокардитом, а также при нарушениях ритма сердца и кардиомиопатии. За последние годы количество операций на сердце выросло в 5 раз.

Кроме того, только за прошлый год специалистами учреждения было установлено более 900 кардиостимуляторов, из них около 600 – в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, – сообщил Вадим Ральников. – При этом пациент находится в стационаре не более 2-3 дней. После хирургического вмешательства человек ведет абсолютно обычный образ жизни. На сегодняшний день малоинвазивые методики позволяют в кратчайшие сроки приступить к этапу реабилитации для максимально быстрого восстановления пациентов.

В операционную доставит санавиация

На базе областной клинической больницы построена вертолётная площадка, которая может круглосуточно принимать пациентов из районов Кировской области. Единая служба санитарной авиации позволяет оперативно транспортировать пациентов в специализированное учреждения здравоохранения, тем самым спасая им жизни. В течение нескольких часов пациентов доставляют с различными заболеваниями и травмами. Принципиальное значение это имеет и для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, при остром инфаркте миокарда.