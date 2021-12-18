Вакансия в Общественной палате Кировской области закрыта

Наибольшую поддержку во время голосования получила Лариса Александровна Береснева.

В Законодательном собрании Кировской области состоялось заседание комитета по регламенту и взаимодействию с институтами гражданского общества. Был выбран представитель ОЗС в Общественной палате региона.

Напомним, вакантное место было одно, выдвинуты три претендента. В результате голосования по каждой кандидатуре наибольшую поддержку получила Лариса Александровна Береснева — доцент кафедры педагогики Вятского государственного университета.