Вакцина от коронавируса: в очереди уже 256 кировчан

Вакцина от коронавируса поступит в Кировскую область в ближайшее время. 7 декабря в Кировской области началась запись на вакцинацию. В первый же день в очередь встали 500 кировчан. Однако по критериям подошли лишь 256 из них. Остальным в прививке было отказано. Об этом сообщил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов.

По информации областного минздрава, записаться на прививку от коронавируса можно по телефону региональной информационно-справочной службы 122 (доп. 4). Сделать прививку могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет после осмотра врача.

В первую очередь вакцину получат врачи, учителя, соцработники и другие категории граждан из групп риска, а также те, кто в силу своей работы вынужден контактировать с большим количеством людей. Особое внимание будет уделено людям с болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом.

Как только вакцина поступит в регион, власти откроют 12 пунктов для проведения вакцинации. Их список можно посмотреть здесь.

Жители из районов области смогут добраться до пунктов на спецтранспорте. Возможность централизованной доставки желающих привиться от коронавируса в межрайонные поликлиники сейчас рассматривают власти.