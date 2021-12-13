Валентина Долгополова: «Мои ученики обожают английский»

Валентина Долгополова – учитель иностранного языка в гимназии им. А. Грина в Кирове, классный руководитель выпускного класса. А еще – человек, который постоянно стремится получать новые знания.

Валентина Ивановна любит иностранный язык еще с детства. Все началось с посещения школьного Клуба интернациональной дружбы, когда она была ученицей 5 класса.

Мягкие игрушки для малышей и песни для подростков

Валентина Долгополова отмечает, что многие ученики стремятся изучать иностранный язык. Она убеждена, что ключевую роль в успешной мотивации играет также и личность учителя.

Ученики Валентины Ивановны успешно участвуют во многих всероссийских и областных конкурсах. Многие ребята поступают на факультеты лингвистики.

Педагог поделилась интересной методикой поднятия настроения младшим школьникам, которая не подводит ее в течение многих лет.

— Чтобы начать урок с положительной мотивации, я даю ребятам сердечко, мячик или цветок – обязательно мягкие, чтобы дети чувствовали тепло, прикасаясь к ним. При этом говорю, что передаю им таким образом свою любовь. Настроение у ребят сразу повышается и урок проходит на одном дыхании, — рассказала Валентина Долгополова.

Музыкальные произведения больше привлекают учеников средних и старших классов, отмечает Валентина Долгополова.

— Для подростков на уроках я включаю больше музыкальных произведений, в том числе их любимых исполнителей, слушаем стихотворения на иностранном языке, — отметила педагог.

Валентина Ивановна добавила, что в изучении сложных слов ребятам помогают традиционные методики – скороговорки, пословицы, стихи, песни.

Полное погружение в языковую среду

Английский язык для Валентины Ивановны – не просто профессия, а страстное увлечение и образ жизни. Педагог и классный руководитель с 2012 года является волонтером международной организации AFS. Эта организация зародилась во времена Первой мировой войны с целью помощи раненным на фронте. Миссия AFS – межкультурное обучение и глобальное образование. В Гимназии на протяжении многих лет обучаются AFS студенты.

В этом учебном году в гимназии им. А. Грина обучается студентка из Италии Джулия Джованни. Девочка ведет кружок итальянского языка для желающих изучать итальянский.

Непрерывное развитие – главная установка в жизни

Жизненное кредо Валентины Долгополовой – непрерывное саморазвитие. Педагог убеждена, что без этого не обойтись в современном быстро меняющемся мире.

В свободное время любит читать и путешествовать. Валентина Ивановна отдает предпочтение русской и зарубежной классике.

— Люблю Агату Кристи и читаю ее только в оригинале. Она – непревзойдённый писатель детективного жанра. Также читаю Диккенса, Шекспира. Из русских писателей предпочитаю Акунина. Начала увлекаться его творчеством еще 10 лет назад, — рассказала Валентина Ивановна.

С ребятами любит путешествовать по замечательным уголкам нашей замечательной страны. По программе обмена класс на класс в 2013 году с группой школьников совершила культурно-образовательную поездку в Индию, в Дели-колледж.