Валерий Семенищев заявил, что стал одним из руководителей «Куприта»

В понедельник утром, 1 февраля, известный в Кирове общественник Валерий Семенищев в своих соцсетях сообщил о новой работе.

По его словам, с начала месяца он будет занят организацией раздельного сбора отходов. Для этого его приняли в «Куприт» заместителем директора.

Семенищев доволен, что в нашем регионе появилась возможность раздельного сбора, отмечая, что почти год занимался продвижением этой темы в рамках рабочей группы.

«Рассчитываю на поддержку и участие кировчан, и предлагаю разделять отходы по фракциям у себя в дома! А мы постараемся организовать сортировку более удобной. Будем изучать положительный опыт других регионов».

Официальной информации об этом назначении от регоператора пока нет.

Фото: vk.com/id50540118