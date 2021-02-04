Валерий Семенищев займется раздельным сбором мусора

Недавно назначенный заместитель гендиректора АО «Куприт» рассказал о планах на новой должности.

​Одной из первоочередных задач зама станет развитие проекта по раздельному сбору ТКО. Он стартовал прошлым летом на 9 площадках. За время его действия было собрано более 4 тонн отсортированных отходов.

Также принят и уже работает ряд инициатив экоактивистов. Так, отсортированные отходы складываются в биг-бэги — большие мешки, в которых их и увозят на досортировку. Это позволяет не забирать сами контейнеры и в 1,5 раза снизить расходы на транспортировку мусора.

Досортированное вручную вторсырье будет возвращено в промышленный оборот, после чего использовано повторно. Это даст эффект и для экономики, и для экологии.

Как подчеркнул Валерий Семенищев, проект по раздельному сбору мусора будет продлен и расширен. Уже имеются планы по установке раздельных контейнеров на 4 площадках областного центра. Также силами регоператора будет организован экопункт, куда жители смогут сдать вторсырье.

Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от жителей. В ближайшее время «Куприт» проведет опрос, в ходе которого выяснится, где кировчане хотели бы видеть дополнительные контейнеры для раздельного сбора ТКО.

Как отмечают представители управляющих компаний, потребность в сортировке отходов у граждан есть. Так, в Метрограде раздельный сбор мусора начался еще до официального старта проекта и показал себя очень и очень неплохо. По словам директора УК «Азбука быта» Татьяны Деминой, сейчас раздельные отходы принимаются каждую субботу. И их привозят не только обитатели микрорайона, но и жители с противоположных концов Кирова.

Напомним, что внедрение системы РСО — задача, поставленная президентом в рамках нацпроекта «Экология». К 2024 году сортироваться должно более половины всех отходов. 36 процентов из них будут перерабатываться повторно.