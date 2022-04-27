Вандалы повредили баннер на фасаде Кировского областного драмтеатра

В Кирове неизвестные повредили баннер, посвященный поддержке проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на Украине. Он был размещен на фасаде Кировского областного драматического театра. Об этом сообщили в кировском драмтеатре.

Директор театра Константин Зайнулин прокомментировал произошедшее:

— Ночью с 24 на 25 апреля баннер «Своих не бросаем!», на котором был размещен неофициальный символ проводимой специальной военной операции по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик от неонацистских формирований – буква Z, был поврежден вандалами.

Очевидно, что это политическая акция, по сути, подлая провокация. Подлая, потому что это сделано ночью, тайно, скрытно. А представители известных политических оппозиционных сил сейчас пытаются преподнести этот факт таким образом, будто бы баннер был незаконным и мы сняли его по их требованию. Нет, баннер снят только потому, что он был поврежден хулиганами. Сейчас поисками неизвестных займется полиция.

Обращаюсь ко всем горожанам – нам сейчас как никогда нужно сплотиться, нужно выразить четкую общественную позицию. Уверен, что в Кирове мы никому не позволим оскорблять собственное государство и собственную армию!