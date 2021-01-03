Вандалы устроили дебош в Александровском саду

Пострадало любимое кировчанами пианино в ротонде и новогодний декор аллеи.

Поздно вечером 2 января неизвестные уронили светодиодную елочку на главной аллее Александровского сада. А также устроили бойню пианино «Ростов-на-Дону», которое совсем недавно сменило на музыкальном посту в ротонде инструмент «Звучи, Вятка».

Корпус музыкального инструмента разбили и скинули на склон Раздерихинского оврага. Кто и когда его теперь уберет неизвестно. Также пока не ясно будут ли искать вандалов и решится ли кто-то снова поставить музыкальный инструмент в ротонду.

Под постом с фотографиями разрушений в паблике «Злой кировчанин» более сотни возмущенных комментариев. Кировчане жалеют пианино, говорят о необходимости установки камер, отсутствии воспитания современной молодежи и о том, что никто не видел полицейских патрулей в праздники. Мы выбрали самые яркие высказывания:

— Это просто конченые мракобесы, точно без камер пока ни как, обидно, и так не очень много таких душевных благоустроенных мест, а из-за таких п…в их становится ещë меньше. — Кому пианино всё мешает какое б… его ломает, камеры видео наблюдение от вандалов надо ставить и следить за порядком. — Как же обидно!!! Дочка обожает там клавиши по нажимать… А иногда и послушать, как кто-то умеющий играет. Лучше б они себе руки сломали, чтоб меньше ущерба причинить. — Сами де….лы ломают, а потом жалуются, что негде отдохнуть, погулять, что все сломано… — Когда уже люди, вы научитесь быть культурными? Никогда наш город, не будет, чистым, уютным и красивым, пока, мы, не изменим наше отношение к нему, пока не научимся ценить труд других людей.

Фото: vk.com/zlo43