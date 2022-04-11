«Вариант один: человек пришел – и купил всё, что ему нужно»

Аграрии получат дополнительную государственную поддержку

Продовольственная безопасность – одно из ключевых направлений, которое государство сегодня поддерживает целым комплексом мер. Так, в ближайшее время российские аграрии дополнительно получат 153 млрд рублей, а центрам селекции и семеноводства будет выделено 5 млрд рублей.

На днях президент России Владимир Путин дал ряд поручений в сфере развития экономики страны, в том числе по направлению агропромышленного комплекса.

Так, планируется существенно увеличить собственное – отечественное –производство сельхозтехники в сжатые сроки, глава государства поручил предусмотреть финансирование для этого.

К июлю будет скорректирована стратегия развития АПК и рыбохозяйственного комплекса России в связи с новыми долгосрочными вызовами. Обновленная стратегия включит исчерпывающий набор мер господдержки — ежегодные темпы роста отрасли должны быть выше, чем по экономике в целом.

Работе и развитию отрасли сельского хозяйства уделяется особое внимание и в регионах – именно этот сектор экономики обеспечивает продуктами питания и соответственно напрямую влияет на уровень продовольственной безопасности.

В Кировской области под руководством губернатора Игоря Васильева создана межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики региона, на ежедневных заседаниях которой в том числе рассматриваются вопросы предоставления государственной поддержки предприятий АПК.

– В сегодняшней непростой ситуации наша задача – максимально, насколько это возможно, оказать содействие организациям сельскохозяйственной отрасли, потому что именно они обеспечивают продовольственную безопасность региона, поставляют на рынок продукты питания повседневного спроса – хлеб, молоко, масло, мясо, овощи, – подчеркивает Игорь Васильев. – От состояния этих предприятий, их стабильной работы зависит благополучие всех жителей региона.

Как сообщает заместитель председателя правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, продолжается реализация государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса».

В феврале – марте предприятиям АПК произведена выплата субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции или на уплату лизинговых платежей.

В настоящее время перечисляются и субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на поддержку собственного производства молока, на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, на повышение плодородия и качества почв, на развитие семеноводства.

Также в регионе идет выплата средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

– В 2022 году мы продолжаем и предоставление сельхозтоваропроизводителям кредитов по льготной процентной ставке, – отмечает заместитель председателя правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. – С начала текущего года заключено 24 краткосрочных кредитных договора на 201,1 млн рублей.

Добавим, что в Кировской области ведется ежедневный мониторинг наличия продуктов питания в торговых сетях. Регион полностью обеспечен собственной молочной продукцией, мясом, яйцом, хлебобулочными изделиями и другими продуктами первой необходимости. Перебоев с поставками нет. В достаточном количестве представлены и овощи – картофель, капуста, лук, морковь, свекла.