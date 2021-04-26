«Важен каждый голос». Дан старт голосованию за объекты благоустройства

На единой платформе 43.gorodsreda.ru началось рейтинговое голосование за отбор парков и скверов, которые будут отремонтированы в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

До 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству.

Всего на голосование выставлено порядка 6 тысяч объектов, 230 из них – в Кировской области. По словам замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, важен каждый голос.

— Каждый голос может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь — и для этого достаточно всего несколько кликов. Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше сделать набережную, — говорит он.

Сервис устроен очень просто и позволяет проголосовать всего в несколько кликов. Пользователь должен зарегистрироваться, выбрать территорию или дизайн-проект в своем городе или регионе и отдать за него свой голос. Это можно сделать

на сайте платформы 43.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона

на портале Госуслуг

с помощью специального приложения, воспользоваться которым помогут волонтеры. Их в Кировской области будет порядка 500 человек.

Более 70 проектов, набравших наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. В будущем платформа позволит в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям граждан, подскажет, где региону необходимо дополнительно рассказывать о планируемых работах по благоустройству, где нужно активнее общаться с жителями.