Главная > Общество > «Важен каждый голос». Дан старт голосованию за объекты благоустройства

«Важен каждый голос». Дан старт голосованию за объекты благоустройства

Юлия Зорина Общество, Главное

На единой платформе 43.gorodsreda.ru началось рейтинговое голосование за отбор парков и скверов, которые будут отремонтированы в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

До 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству.

Всего на голосование выставлено порядка 6 тысяч объектов, 230 из них – в Кировской области.  По словам замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, важен каждый голос.

— Каждый голос может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь — и для этого достаточно всего несколько кликов. Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше сделать набережную, — говорит он.

Сервис устроен очень просто и позволяет проголосовать всего в несколько кликов. Пользователь должен зарегистрироваться, выбрать территорию или дизайн-проект в своем городе или регионе и отдать за него свой голос. Это можно сделать

  • на сайте платформы 43.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона
  • на портале Госуслуг
  • с помощью специального приложения, воспользоваться которым помогут волонтеры. Их в Кировской области будет порядка 500 человек.

Более 70 проектов, набравших наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. В будущем платформа позволит в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям граждан, подскажет, где региону необходимо дополнительно рассказывать о планируемых работах по благоустройству, где нужно активнее общаться с жителями.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Юлия Зорина