Важные решения ноябрьского заседания кировского областного Законодательного собрания

Депутаты Законодательного собрания рассчитывают вернуться к традиционному очному формату работы в феврале. А пока ноябрьское заседание ОЗС вновь «ушло в онлайн».

Для обсуждения вопросов и голосования по ним был выбран режим видеоконференцсвязи. По словам председателя ОЗС Владимира Бакина, такая форма работы не только позволила выдержать установленные сроки принятия областного бюджета, но и вновь продемонстрировала ряд преимуществ.

– Мы работаем, глядя друг другу в глаза, обсуждаем и принимаем решения, — отметил Владимир Гаврилович. – Если сравнивать систему ВКС и заседания в зале, то сегодняшний формат даёт даже больше возможностей для депутатов, для их общения с избирателями. Народные избранники выражают свою позицию ясно, чётко, на всю область, для всего населения.

Среди наиболее значимых из вопросов – бюджет на 2021 год, введение инвестиционного налогового вычета и защита прав дольщиков…

Бюджет-2021 сохранит социальную направленность

Принят проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Ранее документ прошёл публичные слушания. Как подчёркивал губернатор региона Игорь Васильев, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в главный финансовый документ региона. Между тем бюджет следующего года сохранил свою социальную направленность.

– Доходы бюджета сформированы на уровне свыше 65 млрд рублей. Это значит, что провала в бюджете нет, – отмечает заместитель председателя Заксобрания Герман Гончаров. – В стране сложная ситуация с коронавирусной инфекцией, но, несмотря на это, были приняты все необходимые меры по развитию экономики на территории Кировской области. В результате собственные доходы региона в проекте бюджета мы закладываем на уровне 54,4 процента.

Депутаты поддержали проект в первом чтении. Сейчас принимаются предложения по корректировке. Подавать свои предложения можно до конца ноября.

Одно из них уже поступило от вице-спикера ОЗС Владимира Костина. Депутат призвал заложить в бюджете региона резервный фонд на строительство школ. Это действительно важно, считает народный избранник, поскольку федеральные средства на такие объекты «дадут только тем, кто заранее предусмотрел софинансирование».

Важно. Более 60 процентов расходов областного бюджета в 2021-м планируется направить на здравоохранение, образование и другие социальные программы.

Миллиарды рублей для здравоохранения

В первом чтении принят проект бюджета территориального Фонда ОМС

Поскольку формирование бюджета проходит за счёт средств федерального бюджета, важно было провести голосование по проекту именно сейчас.

– Если бы этого не было сделано вовремя, регион не получил бы миллиарды рублей для сферы здравоохранения, – заметил Герман Гончаров.

Важно. Доходы Фонда обязательного медицинского страхования составят 19 млрд 908 млн рублей, расходы – 19 млрд 978 млн рублей. Дефицит – на уровне 69 млн рублей (переходящие остатки).

Налоговый вычет для инвестора

В первом и втором чтении принят закон о введении на территории Кировской области инвестиционного налогового вычета.

Документ позволяет частным инвесторам, реализующим свои проекты в области, получать – уже с 1 января 2021 года — инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Законопроект был представлен министром экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Натальей Кряжевой.

– Закон повысит инвестиционную активность в регионе, – считает председатель Законодательного собрания Владимир Бакин. – Объём инвестиций, который сейчас фиксируется, составляет 60-70 млрд рублей. Этого недостаточно, чтобы говорить о прорыве в экономике. Необходимо в большей степени заниматься инвестициями в основной капитал в промышленности, в транспорте, в строительстве, в сельском хозяйстве, в инфраструктурных проектах и привлекать сюда частный, банковский капитал. А это возможно только через создание более благоприятных условий.

Важно. В перечень тех, кто имеет право на вычет, будут включены частные инвесторы, направившие на создание производств не менее 100 млн рублей и создавшие от 10 новых рабочих мест. Также на вычет могут претендовать те, кто потратит 50 млн рублей на модернизацию имеющихся объектов производства в сфере обработки и сельского хозяйства. Чтобы попасть в перечень организациям, занимающимся научной, технической, образовательной, медицинской деятельностью, оказанием социальных услуг и работающих в сфере досуга, развлечений и культуры, объём инвестиций должен составлять не менее 10 миллионов рублей.

Блокированная застройка

В двух чтениях приняты изменения в закон Кировской области № 41 «О мерах по защите прав граждан – пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов».

Теперь региональное законодательство приведено в соответствие с Федеральным законом: защита прав дольщиков распространяется и на дома блокированной застройки (из трёх и более блоков). В Кировской области это актуально для слободы Новое Сергеево, где расположены 12 зданий, воздвигнутых по такому принципу. Ранее постройки не относились к «проблемным», что мешало гражданам отстаивать свои права.

Заместитель председателя ОЗС, председатель комитета по бюджету Роман Титов напомнил, что люди, купившие квартиры по договорам долевого участия, пытались получить компенсации и попасть в категорию «обманутых дольщиков» по решению суда. Однако ранее людям это не удавалось.

Важно. Объекты долевого строительства, которые могут быть не достроены, сейчас (при признании их застройщика банкротом) включаются в единый реестр проблемных объектов всей страны. Ведением реестра занимаются специалисты Единого института развития в жилищной сфере – АО «Дом.рф».

И ещё…

Также в ходе ноябрьского заседания Законодательного собрания принято решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Кировской области Юрия Лаптева. Его кандидатура была внесена на рассмотрение ОЗС губернатором и председателем Законодательного собрания. Юрий Лаптев возглавляет КСП с 2011 года; его полномочия должны были завершиться в конце текущего года.