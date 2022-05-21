Вдруг, откуда ни возьмись: сколько стоит ремонт испорченного животным авто

Одна из страховых компаний рассказала, сколько требуется в среднем выложить кровных за ремонт авто после недоброй встречи со зверем или птицей.

Оказалось, что самый дорогой ремонт предстоит машинке, испорченной «гражданкой лошадкой»: средняя выплата за повреждения из-за неё составила почти 550 тысяч рублей.

Поменьше, но тоже значительно, придётся раскошелиться за восстановление авто из-за лося — 341 тысячу, кабана — 340 тысяч и косули — 311 тысяч рублей.

Нередко автомобили получают «травмы» от коров, которые их бодают или просто задевают, когда их стадо проходит рядом. В среднем ремонт от их проказ обходится в 50 тысяч рублей.

Хлопоты автомобилистам доставляют и собаки. Они грызут шины и бамперы. Средняя выплата — 68 тысяч рублей. Цену встречи с остальными зверятами смотрите в инфографике.

Кстати, в Кировской области начался сезон повышенной активности лосей. Животные начинают все чаще выходить на дороги. Будьте аккуратны!