Ведущая Первого канала из Кирова вышла замуж

Информация об этом появилось в соцсетях.

— Кто выходит замуж 1 апреля, тот Мария Васильева, — сообщается «ВКонтакте».

Несмотря на «шуточную» первоапрельскую дату, фото со свадьбы выглядят вполне настоящими. Кто супруг известной кировчанки, не сообщается.

…Мария в каком-то смысле была знаменитостью с детства. Дочь актрисы театра на Спасской Елены Васильевой, она окончила Вятскую гуманитарную гимназию, став школьной королевой в последний год учебы. Совсем малышкой попала она и на ТВ.

После школы Мария поступила в столичный вуз, после окончания которого 1,5 года работала ведущей на местном ТВ. А затем попала на Первый канал. Работа «на всю страну» ведущей новостей началась с 2013 года. Кроме основной работы, снималась Мария и в других передачах.

Несмотря на интересную московскую жизнь, Мария нередко приезжает в Киров, где живут ее родители и младшая сестра Настя.

Редакция «Кировской правды» присоединяется к поздравлениям!

Ранее мы писали, что у известного журналиста с вятскими корнями родился сын.

Фото: Алена Зайцева