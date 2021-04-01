Ведущая Первого канала из Кирова вышла замуж

Информация об этом появилось в соцсетях.
— Кто выходит замуж 1 апреля, тот Мария Васильева, — сообщается «ВКонтакте».
Несмотря на «шуточную» первоапрельскую дату, фото со свадьбы выглядят вполне настоящими. Кто супруг известной кировчанки, не сообщается.
…Мария в каком-то смысле была знаменитостью с детства. Дочь актрисы театра на Спасской Елены Васильевой, она окончила Вятскую гуманитарную гимназию, став школьной королевой в последний год учебы. Совсем малышкой попала она и на ТВ.
После школы Мария поступила в столичный вуз, после окончания которого 1,5 года работала ведущей на местном ТВ. А затем попала на Первый канал. Работа «на всю страну» ведущей новостей началась с 2013 года. Кроме основной работы, снималась Мария и в других передачах.
Несмотря на интересную московскую жизнь, Мария нередко приезжает в Киров, где живут ее родители и младшая сестра Настя.
Редакция «Кировской правды» присоединяется к поздравлениям!
Ранее мы писали, что у известного журналиста с вятскими корнями родился сын.
Фото: Алена Зайцева