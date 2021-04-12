Великорецкое может стать религиозно-культурным центром региона

На совещании по социально-экономическому развитию Юрьянского района был рассмотрен вопрос привлечения инвестиций в село Великорецкое.

«Не проходит недели, чтобы кто-нибудь не приехал с предложением что-нибудь построить в Великорецком. Это и хоспис, и производство йогурта, — говорит и.о. главы района Игорь Шулаев. — Мы открыты для сотрудничества и говорим: «Подавайте заявку, и будем смотреть территорию». Но дальше разговоров у этих людей дело почему-то не идёт. По сути, работает только местный фермер, который выпускает молочные продукты и проводит экскурсии».

По мнению председателя правительства области Александра Чурина, Великорецкое могло бы стать религиозно-культурным центром региона — по аналогии с Дивеево:

«Это наша жемчужина. Великорецкий крестный ход – самый протяженный в России. Надо развивать поселок вокруг этой темы. Нужно обсудить вопрос с Епархией, с митрополитом, узнать их видение. Великорецкое – бренд Кировской области, поэтому к вопросу нужно подходить обдуманно и взвешенно. Необходимо, в том числе, расширять границы населенного пункта, чтобы инвесторам было где вести строительство».

Фото yuriya-kirov.ru