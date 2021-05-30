Велодорожка в Кирове проляжет по тротуарам

Велодорожка в Кирове может появиться уже летом. На этой неделе наш город посетил московский урбанист и транспортный аналитик Александр Девяткин. Он оценил будущий веломаршрут и к 10 июня представит его визуальный проект. Об этом сообщается в группе «Городские проекты в Кирове».

Велодорожка соединит Театральную площадь и юго-западную часть города. Чтобы почувствовать дорогу, что называется, на себе, Александр проехал по будущему маршруту. Предложенные по итогам прогулки решения несколько отличались от первоначальных.

Так, эксперт отметил, что больше всего сложностей вызывает организация велодвижения на перекрестках и на широкой части Московской от улицы Солнечной до Строителей. Но и это решаемо.

Интенсивность трафика горожан на средствах индивидуальной мобильности на улице Московской составляет от 30 до 70 человек в час даже при отсутствии велоинфраструктуры.

Как сообщает телеканал «Девятка ТВ», будущая велодорожка получила неофициальное название «Студенческой». Она будет частично проложена по проезжей части, а частично – в пешеходной зоне. Последняя будет использоваться там, где наиболее интенсивный транспортный поток и высокая скорость авто.

— Я думаю, что если проект будет успешно реализован, то многие жители предпочтут велосипед городскому транспорту в своих ежедневных поездках, — приводит комментарий Александра Девяткина телеканал.

В планах активистов – создать в городе целую сеть велодорожек, связывающих весь Киров.

Фото: vk.com/city4people_kirov