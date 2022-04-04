Верховный суд РФ пересмотрит дело об убийстве Сергея Кирова

6 апреля Верховный суд РФ пересмотрит дело об убийстве Сергея Мироновича Кирова. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Пересмотр дела 1935 года пройдет по представлению Генпрокуратуры. О причинах не сообщается: гриф секретности с материалов до сих пор не снят. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Обвиняемыми по делу проходили трое сотрудников НКВД: Мечислав Бальцевич, Андрей Мосевич и Дионисий Янишевский. Они проигнорировали донос информатора Марии Волковой, которая сообщила о подготовке к покушению. Девушку отправили в психиатрическую больницу.

НКВДшники были осуждены за халатность и отбыли в лагеря. Бальцевич, который настоял на изоляции Волковой, получил 10 лет. Янишевский и Мосевич отделались двумя годами. В общей сложности по делу Кирова сроки получили 12 человек.

1 января 1934 года Сергей Киров был застрелен в Смольном. Убийцей стал Леонид Николаев, на момент случившегося безработный и беспартийный. За убийство Николаев был приговорен к смертной казни и расстрелян 29 декабря 1934 года.

Версий о причинах преступления было несколько. Одна из них – личные мотивы убийцы.