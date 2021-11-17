Весь Китай ест мороженое, палочки для которого произвели в Кировской области

С января 2021 года из нашего региона в крупнейшие государства Азии вывезено около 11,8 тысячи тонн палочек для мороженого.

Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области. Там же пояснили, что продукция была произведена из берёзы.

Её экспорт проконтролировали сотрудники Россельхознадзора. В частности досмотр и анализ продукции показал, что она соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям.

Известно, что почти 12 тысяч тонн палочек отправились в Китай и Индию. Сейчас жители этих стран едят мороженое, палочки для которого произвели из нашей родной берёзы. Сотрудничество с этими государствами продолжается.

Ранее мы сообщали, что Игорь Комаров и член Госсовета КНР Ван Юн договорились продолжить сотрудничество в формате «Волга-Янцзы».

Фото из открытых источников