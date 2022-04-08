Весенний призыв-2022: в какие регионы отправятся служить кировчане

На вопросы «Кировской правды» ответил Игорь Зильберштейн, начальник отдела (военного комиссариата Кировской области по Октябрьскому и Первомайскому районам города Киров).

— Игорь Геннадьевич, начался весенний призыв. Есть ли у него в этом году какие-то отличительные особенности? Отличия от прошлого года?

— В России военный призыв проходит дважды в год. В одно и то же время — с 1 апреля по 15 июля (весенний) и с 1 октября по 31 декабря (осенний). Указ о нынешнем весеннем призыве подписан Президентом России 31 марта 2022 года под номером 167. Под него попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

Принципиальных отличий от прошлых призывных кампаний нет. За исключением изданного главой государства указа о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации. Он начинает действовать с нынешнего призыва — призывникам, имеющим высшее образование, и работающим в IT-отраслях, будет предоставляться отсрочка на время их работы в этих организациях. Процедура будет выглядеть так: организации выйдут с предложением в Минцифры, а оно, в свою очередь, обратится в Министерство обороны. Далее будет сформирован специальный перечень, в котором укажут специальности и конкретно людей, которым будут предоставляться отсрочки на время работы в IT-организациях. Отсрочки будет необходимо подтверждать каждый призыв — справками с места работы.

— Куда в основном направляются кировские призывники — в какие регионы и области?

— Мы получили предварительный наряд на отправку призывников Октябрьского и Первомайского районов. В соответствие с ним, 28 процентов призывников отправятся в Центральный военный округ (города Екатеринбург, Чебаркуль, Самара, а также в Кировскую область). В Западный военный округ будут отправлены 29 процентов наших призывников (в города Санкт-Петербург, Ярославль и Нижний Новгород). В Южный военный округ будут отправлены 8 процентов выпускников (города Волгоград, Адлер, Невинномысск). В Восточный военный округ — ещё 20 процентов призывников (станция Уссурийск).

В воздушно-десантные войска наши ребята уедут в Омск и Кубинку (Подмосковье). И на Северный флот — в город Мурманск. Это — морская пехота и ВМФ. Кроме того, в ракетные войска стратегического назначения — в Юрью, Саратов и Иркутск.

— Какие отзывы вы получаете из частей о ваших призывниках?

— О вятских призывниках отзываются только положительно. В командовании многих частей отмечают, что это очень исполнительные, дружелюбные ребята, которые стойко переносят любые трудности и легко выстраивают дружеские отношения. Их очень уважают и ценят. На адрес администрации города Кирова приходят благодарственные письма, которые потом в торжественной обстановке вручаются с приглашением родителей.

— С какими проблемами здоровья у призывников сегодня чаще всего приходится сталкиваться?

— На данный момент в качестве основной проблемы можно назвать гипертонию. Очень часто такой диагноз ставится выпускникам высших учебных заведений на момент завершения ими учёбы.

Причём, нередко гипертония первой степени становится способом сознательно уклониться от службы в армии. Рост количества таких диагнозов мы отмечаем с 2014 года, когда вступило в силу постановление №565, ослабляющее статьи по призыву с плоскостопием и сколиозом, но позволяющее дать отсрочку с гипертонией. Сегодня до 50 процентов тех, кто не идёт служить по медицинским показателям, — это обладатели такого диагноза.

Случаи, когда он ставится незаконно, это — наш бич, с которым нередко приходится бороться с привлечением силовых органов. Проводятся проверки. Задача военного комиссариата — выявить тех, кто незаконно получает отсрочку, а также тех, кто ставит несуществующие на самом деле диагнозы.

— А вообще, проблема уклонистов сегодня стоит менее остро, чем несколько лет назад?

— Я бы так не сказал. Эта проблема существует. Но с помощью полиции, Следственного комитета мы стараемся воздействовать на эту категорию граждан и поставить тех, кто уклоняется, в строй.

— Помимо весеннего призыва ещё одна актуальная тема на сегодня — фейки о «мобилизации военнобязанных». Что можете разъяснить по этому поводу?

— Действительно, в последнее время участились случаи обращения к нам (и в другие военные комиссариаты) военнообязанных граждан после поступивших им звонков о «необходимости явиться в военкомат по мобилизации».

Могу заявить с полной ответственностью, что военный комиссариат никого по телефону не вызывает. Никакой мобилизации в России не проводится. Всё проходит в плановом режиме.

Звонки — это фейки, которые запускаются для того, чтобы взбудоражить население на фоне специальной операции.

Кроме того, необходимо заверить призывников и их родителей, что наши земляки, которые отправляются служить по призыву, не будут находиться в зоне спецоперации. Об этом заявил наш верховный главнокомандующий. Служба — только на территории России. На Украину направлен никто не будет. Там служат офицеры и контрактники.

Были случаи в ходе начала операции, когда некоторое количество призывников оказалось на территории Украины. Но это уже устранено. Виновные понесли или понесут наказание. Ведутся проверки военной прокуратурой. Больше такого повториться не должно.

— Можете дать совет призывникам и их родителям накануне службы?

— В первую очередь — спокойно отнестись к службе в армии, не бояться — идти служить. Этот год будет очень полезным для молодых людей. Они станут мужественнее, улучшат свою физическую подготовку и получат перспективы трудоустройства. Ребятам, отслужившим в армии, будут предоставляться места в высших учебных заведениях на бюджетной основе.

Сегодняшняя обстановка требует того, что нам нужны защитники. А школа армии даёт человеку отличную выучку, которая будет полезна и в повседневной жизни.