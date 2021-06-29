Алла Албегова: «Вести бизнес надо так, чтобы защищать природу»

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подписал соглашение о разработке специальных природоохранных мер в границах охотничьих угодий

Правительство региона, министерство охраны окружающей среды Кировской области, «Вятский государственный агротехнологический университет» и общество с ограниченной ответственностью «Родник» подписали соглашение о совместной работе по изучению богатства животного мира в охотничьих угодьях Свечинского района.

Как пояснила министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова, работы будут вестись на территории Свечинского охотничьего заказника — старейшего в регионе и имеющего большую природоохранную ценность.

Как это будет выглядеть на практике

На территории заказника проведут инвентаризацию угодий с установленным запретом охоты. Будут определены численность и плотность животных, особенность их размещения.

Кроме того, специалисты разработают перечень ветеринарно-профилактических и протвоэпидемических мероприятий, которые защитят животных от болезней.

«Родник» поучаствует в финансировании этих мероприятий и, по сути, не только поддержит разработку научно-обоснованных проектных решений, но и их внедрение в практику.

Результатом этой деятельности должен стать выработанный комплекс мер по охране диких зверей, обитающих на этой территории.

«Важный шаг для перехода на современные природоохранные стандарты»

— Это — пример сотрудничества власти, науки и частной инициативы. Инвестор — компания «Родник», реализующая на территории региона крупный сельскохозяйственный проект, — берёт на себя обязательства по осуществлению природоохранных мер в отношении диких животных, — подчеркнул Александр Чурин.

Председатель правительства региона также отметил, что разработкой этих мер займутся специалисты-охотоведы «Вятского государственного агротехнологического университета».

— Уверен, что это сотрудничество будет способствовать развитию благоприятной экологической обстановки в регионе и станет важным шагом для перехода на современные природоохранные стандарты ведения сельхозпроизводства в Кировской области, — добавил Александр Анатольевич.

Как отметила Алла Албегова, поддержка экологических инициатив становится трендом для многих предприятий в регионе.

— Инвесторы всё чаще приходят к выводу, что вести бизнес необходимо так, чтобы защищать природу. Поэтому мы — сторонники данного соглашения, — отметила Алла Викторовна.

Какие ещё проекты ведёт инвестор

Во время встречи в правительстве области инвестор Гор Хечоян рассказал, что предприятие на данный момент работает над несколькими проектами. Один из них — козоводческая ферма в Свечинском районе.

Для развития этого направления предприятию необходимы кадры. Их «Родник» рассчитывает получить с помощью «Вятского государственного агротехнологического университете».

— В ближайшее время в вузе появится новое оборудование для подготовки кадров нашего направления, — рассказал Гор Рафаэлович. — Это позволит нам двигаться в направлении повышения качества пород. Но мы понимаем, что на любой ферме, возникает вопрос безопасности безопасности, связанный с нахождением рядом диких животных. Поэтому мы понимаем, что необходимо вести учёт диких животных, вести вакцинацию этих животных. Эта работа позволит создать кафедру для специалистов-охотоведов.

Плюсы для агротехнологического университета

— Реализация мероприятий, которые намечены в рамках сотрудничества, должна повысить качество подготовки охотоведов, — отметила ректор «Вятского государственного агротехнологического университете» Елена Симбирских. — Эта работа несёт и экологическую значимость, так как позволит сохранить и приумножить животный мир Кировской области.

Кроме того, как добавила ректор университета, в вузе уже 65 лет готовятся специалисты-охотоведы. Здесь есть своя научная школа, но исследователи, конечно же, заинтересованы в расширении сотрудничества.

Фото Александра Папырина