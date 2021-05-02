Ветеран кировской прокуратуры и ровесник первой Конституции отметил 97-летие

1 мая сотрудник прокуратуры с 30-летним стажем и участник Великой Отечественной войны Иван Чупрынов отметил свое 97-летие. О жизни «ровесника века», ставшего свидетелем и участником исторических событий, рассказали в областной прокуратуре.

Иван Чупрынов родился в 1924 году в казахском городке Джаркенте – именно в этом году скончался «вождь мирового пролетариата» Владимир Ильич Ленин и была утверждена первая Конституция СССР. В 17 лет Иван ушел на фронт. Он с боями прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в освобождении Сталинграда, бился с фашистами на Курской дуге, освобождал Воронеж, Белгород и Харьков, воевал в Румынии и в Польше, штурмовал Берлин.

После ожесточенных боев под Сталинградом бригаду морской пехоты, в составе которой воевал Иван Чупрынов, перебросили под Курск. Матери Ивана пришла похоронка. Не успела она оплакать сына, как поучила извещение о том, что он пропал без вести… Только через 30 лет после войны Ивана Дмитриевича Чупрынова исключили из списков погибших и пропавших.

Свой боевой путь Иван Чупрынов закончил в Германии на реке Эльбе. В 1947 году после демобилизации он поступил в юридический институт в Алма-Ате. Там встретил свою будущую супругу – студентку Марию Съедину, с которой счастливой семьей прожил 57 лет.

В 1951 году Иван Чупрынов был по распределению направлен в прокуратуру Кировской области, где работал следователем в непростых условиях послевоенного времени.

Иван Дмитриевич проработал в органах прокуратуры более 30 лет и неоднократно получал поощрения как от областного руководства, так и от прокуроров СССР и РСФСР.

В мае 2004 года у Ивана Чупрынова родился правнук, который стал полным тезкой своего прадеда.

— Коллектив прокуратуры Кировской области искренне поздравляет и благодарит Ивана Дмитриевича за бессмертный подвиг во имя страны и во благо народа и желает доброго здоровья, счастья, мира, добра и благополучия! – говорится на сайте прокуратуры.

Редакция «Кировской правды» присоединяется к поздравлениям!

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