Ветерану ФСБ из Кировской области исполнилось 99 лет

26 октября жителю Кировской области, пограничнику и ветерану Александру Вылегжанину исполнилось 99 лет. С некруглой, но значимой датой кировчанина поздравили в группе «Пограничники Кирова (Вятки)».

Александр Александрович родился в селе Спас-Талица Оричевского района в 1922 году. В 1940 году после окончания школы его призвали в армию в 74-й отряд погранвойск МВД. Служить пришлось на Амуре.

Меньше чем через год службы Александр Вылегжанин отправился на фронт. Во время Великой Отечественной войны кировчанин бил фашистов в составе дивизий Центрального фронта. В 1942 году под Свердловском из пограничников была сформирована 70-я армия под командованием Рокоссовского. В ее составе Александр Вылегжанин дошел до Курской дуги в артрасчете.

Потом кировчанин участвовал в освобождении Житомира, Бердичева, Радомышля, Варшавы. За проявленное в боях мужество был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

После демобилизации Александр устроился на Оричевский раймаслопром. В августе 1950 года его призвали в органы госбезопасности. На разных должностях в оперативном отделе Александр Вылегжанин прослужил 28 лет.

Сейчас ветеран давно на пенсии, но по-прежнему молод душой. По его собственным словам, своей молодости он обязан железной выдержке и позитивному мышлению, а также двум утренним стаканам воды с секретным ингредиентом – ложкой перцовки.