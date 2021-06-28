Видеоролик кировского школьника показали на Красной площади

Молодой человек Пётр Винокуров участвовал во всероссийском литературном конкурсе «Класс!».

Пётр Винокуров учащийся лицея №9 города Слободского. Мальчик увлекается созданием видеороликов. Одну из своих работ он отправил на всероссийский литературный конкурс «Класс!». Ролик подошёл под новую номинацию «Выйди из класса». По условиям участники создавали небольшие клипы, которые должны были рассмешить жюри.

Пётр создал мини-фильм под названием «Пункт Назначения «Т». Он о том, как после просмотров фильмов ужасов бывает страшно по ночам.

Примечательно, что ролик жителя Кировской области на днях показали на Красной площади. Демонстрация прошла в рамках онлайн-марафона книжного фестиваля.

Как рассказал Пётр, ему не удалось стать победителем, но сам факт того, что ролик показали на Красной площади, поразил его.

— Задел уже имеется, дальше только выше. Спасибо всем, кто участвовал в создании и продвижении, — подчеркнул Пётр.

Фото: vk.com/magic_cinema06