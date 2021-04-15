Виктор Бондарев: Киров внес огромнейшую лепту в нашу Победу

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Кировской области, председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал, почему Киров достоин присвоения звания «Город трудовой доблести».

— Город Киров должен быть городом трудовой доблести по той простой причине, что он внес огромнейшую лепту в нашу Победу. Именно здесь были организованы 2 дивизии, именно здесь были организованы полки, которые в свое время влились в действующие войска и сделали все для нашей Великой Победы.

Когда практически две трети населения ушло на фронт, здесь остались те, кто обеспечивал фронт боеприпасами, танками, бомбами, автоматами, минами, снарядами и, естественно, этот труд не должен остаться незамеченным.

31714 кировчан в годы войны были награждены за доблестный труд в тылу. Это огромное количество, и честь им и хвала, что в такое напряженное время они исполнили свой долг, — сказал Виктор Бондарев.